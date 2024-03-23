Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В России простились с комментатором Василием Уткиным

прощание с Василием Уткиным, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 16:28 Фото: скриншот видео
Телекомментатора Василия Уткина проводили из зала церемонии прощания в Москве, сообщает Zakon.kz.

Люди скандировали "Вася" и "Спасибо", пишет ТАСС.

Церемония прошла в Центральной клинической больнице при президенте России. Первыми попрощаться с комментатором приехали родственники, а следом за ними прибыли остальные.

В начале недели, 19 марта, известный российский комментатор, журналист и владелец футбольной команды "Эгриси" Василий Уткин ушел из жизни в возрасте 52 лет.

Василий Уткин получил известность в середине 1990 годов как футбольный комментатор НТВ и "НТВ-Плюс", а также журналист. С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов "НТВ-Плюс".

Становился лауреатом премии "ТЭФИ" в номинации "Лучший спортивный комментатор" в 2004 и 2005 годах.

Читайте также

&quot;Пейіш. Жұмақ ананың табанының астында&quot;
Казахстанские зрители высоко оценили кыргызскую драму "Пейіш"
Мухит Турсынали
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Теракт в московском в &quot;Крокус сити холле&quot;: что известно к этому часу
Теракт в московском "Крокус Сити Холле": что известно к этому часу
Чудовищный теракт в Москве: что известно к этому часу
Чудовищный теракт в Москве: что известно к этому часу
Неизвестные открыли стрельбу в &quot;Крокус сити холл&quot; в Москве
Неизвестные открыли стрельбу в "Крокус сити холле" в Москве
Предварительно, в результате теракта в &quot;Крокус сити холле&quot; погибли 40 человек – ФСБ РФ
Предварительно, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек – ФСБ РФ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: