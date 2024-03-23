В России простились с комментатором Василием Уткиным

Телекомментатора Василия Уткина проводили из зала церемонии прощания в Москве, сообщает Zakon.kz.

Люди скандировали "Вася" и "Спасибо", пишет ТАСС.

Церемония прошла в Центральной клинической больнице при президенте России. Первыми попрощаться с комментатором приехали родственники, а следом за ними прибыли остальные.

В начале недели, 19 марта, известный российский комментатор, журналист и владелец футбольной команды "Эгриси" Василий Уткин ушел из жизни в возрасте 52 лет.

Василий Уткин получил известность в середине 1990 годов как футбольный комментатор НТВ и "НТВ-Плюс", а также журналист. С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов "НТВ-Плюс".

Становился лауреатом премии "ТЭФИ" в номинации "Лучший спортивный комментатор" в 2004 и 2005 годах.