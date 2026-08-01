Произошел пожар в храме Василия Блаженного

1 августа 2026 года в центре Москвы произошло возгорание в храме Василия Блаженного. На место оперативно прибыли пожарные расчеты, благодаря чему распространения огня удалось избежать, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, пожар возник на первом этаже здания.

"На первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели. Площадь возгорания составила около 10 кв. метров. На место происшествия было стянуто около 10 пожарных машин. В настоящее время возгорание локализовано", – сказал собеседник агентства.

Позже в экстренных службах уточнили, что пожар полностью ликвидирован. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

По имеющейся информации, возгорание носило локальный характер и не привело к масштабному распространению огня. Специалистам предстоит оценить возможный ущерб после завершения необходимых работ.

Храм Василия Блаженного, официально именуемый собором Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, был построен в 1555-1561 годах по указу царя Ивана Грозного в честь взятия Казани и присоединения Казанского ханства к Русскому государству. Сегодня он является одним из самых узнаваемых архитектурных символов России.

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