Произошел пожар в храме Василия Блаженного
Как сообщили ТАСС в оперативных службах, пожар возник на первом этаже здания.
"На первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели. Площадь возгорания составила около 10 кв. метров. На место происшествия было стянуто около 10 пожарных машин. В настоящее время возгорание локализовано", – сказал собеседник агентства.
Позже в экстренных службах уточнили, что пожар полностью ликвидирован. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
По имеющейся информации, возгорание носило локальный характер и не привело к масштабному распространению огня. Специалистам предстоит оценить возможный ущерб после завершения необходимых работ.
Храм Василия Блаженного, официально именуемый собором Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, был построен в 1555-1561 годах по указу царя Ивана Грозного в честь взятия Казани и присоединения Казанского ханства к Русскому государству. Сегодня он является одним из самых узнаваемых архитектурных символов России.
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