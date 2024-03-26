Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон стал отцом

37-летний британский актер Роберт Паттинсон и модель Сьюки Уотерхаус стали родителями. Они впервые появились на публике вместе с ребенком, сообщает Zakon.kz.

По данным британских СМИ, пару заметили в Лос-Анджелесе, когда они прогуливались по городу с коляской с малышом.

Когда именно появился первенец пары, не сообщается.

Лишь известно, что в последний раз беременная Уотерхаус появлялась на публике 24 февраля.

Молодые родители встречаются с 2018 года.

О своей беременности певица Уотерхаус объявила на фестивале Corona Capital в Мехико в ноябре 2023 года, где продемонстрировала растущий живот со сцены.

Позднее модель подтвердила помолвку с Паттинсоном, появившись с кольцом во время прогулки в Лондоне в декабре.

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