Грыжа из-за узких брюк: возлюбленная звезды "Сумерек" Роберта Паттинсона попала в больницу
Фото: социальная сеть X (бывшая Twitter)/@sukiwaterhouse
33-летняя английская модель и актриса Сьюки Уотерхаус попала в больницу из-за одежды, сообщает Zakon.kz.
В социальной сети X (бывшая Twitter) возлюбленная британского актера Роберта Паттинсона поделилась снимком из больницы и рассказала, что у нее появилась грыжа из-за узких брюк. По ее словам, до того, как у нее возникли проблемы со здоровьем, она носила их полгода.
"Сьюки, ты когда-нибудь задумывалась о том, что у тебя когда-нибудь может появиться грыжа из-за узких брюк, которые ты носила шесть месяцев? Я боялась рассказать об этом", – написала знаменитость.
https://t.co/q272pNO58I pic.twitter.com/kNNCS9BF3v— Suki Waterhouse (@sukiwaterhouse) July 14, 2025
Ранее звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон признался журналистам во лжи.
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