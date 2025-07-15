Грыжа из-за узких брюк: возлюбленная звезды "Сумерек" Роберта Паттинсона попала в больницу

33-летняя английская модель и актриса Сьюки Уотерхаус попала в больницу из-за одежды, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети X (бывшая Twitter) возлюбленная британского актера Роберта Паттинсона поделилась снимком из больницы и рассказала, что у нее появилась грыжа из-за узких брюк. По ее словам, до того, как у нее возникли проблемы со здоровьем, она носила их полгода.

"Сьюки, ты когда-нибудь задумывалась о том, что у тебя когда-нибудь может появиться грыжа из-за узких брюк, которые ты носила шесть месяцев? Я боялась рассказать об этом", – написала знаменитость.

Ранее звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон признался журналистам во лжи.