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Звезду "Бриллиантовой руки" Светлану Светличную госпитализировали в больницу

Звезду &quot;Бриллиантовой руки&quot; Светлану Светличную госпитализировали в больницу, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 22:35 Фото: wikipedia
83-летняя заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная 27 марта попала в больницу, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию подтвердил РИА Новости сын актрисы – Алексей Ивашов. 

На вопрос о том, находится ли Светлана Светличная в реанимации, ее сын ответил отрицательно.

При этом он не смог ответить на вопрос о самочувствии Светличной. По его словам, он ничего не знает, так как его не пускают в больницу.

Ряд российских Telegram-каналов сообщил, что у актрисы проблемы с сердцем.

Ранее стало известно, что у Кейт Миддлтон обнаружили рак. Она опубликовала в Instagram видеообращение, в котором рассказала, что перенесла операцию из-за онкологического заболевания и получает химиотерапию.

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