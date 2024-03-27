Звезду "Бриллиантовой руки" Светлану Светличную госпитализировали в больницу

83-летняя заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная 27 марта попала в больницу, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию подтвердил РИА Новости сын актрисы – Алексей Ивашов.

На вопрос о том, находится ли Светлана Светличная в реанимации, ее сын ответил отрицательно.

При этом он не смог ответить на вопрос о самочувствии Светличной. По его словам, он ничего не знает, так как его не пускают в больницу.

Ряд российских Telegram-каналов сообщил, что у актрисы проблемы с сердцем.

Ранее стало известно, что у Кейт Миддлтон обнаружили рак. Она опубликовала в Instagram видеообращение, в котором рассказала, что перенесла операцию из-за онкологического заболевания и получает химиотерапию.