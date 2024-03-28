7-летний сын Ксении Собчак оказался под огнем критики

Российская ведущая Ксения Собчак в социальных сетях поделилась с подписчиками игрой своего сына Платона на пианино. После просмотра пользователи Сети оказались весьма категоричны в своих высказываниях о способностях ребенка, сообщает Zakon.kz.

Публикацию журналист опубликовала 27 марта 2024 года на странице в Instagram.

"Этот вид маленьких сосредоточенных пальчиков переполняет меня невероятной любовью и нежностью", – говорится в описании к ролику.

Однако умиления Собчак не разделили комментаторы. Они незамедлительно решили оставить свои отзывы, забыв про хорошие манеры.

Какой класс? Слабовато.

Кто ему руки ставил? И это в Москве! Ничего милого я тут не нахожу, способности среднестатистические, и даже ниже. Или педагог никакой.

А что, преподаватель не обращает внимание на положение рук и неокруглые пальцы, особенно на левой руке? – отметили знатоки.

Есть и те, кто встал на защиту мальчика.

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С 2013 по 2018 год Собчак состояла в браке с актером Максимом Виторганом. Их сын Платон родился в 2016 году.