Сын Ксении Собчак назвал страну, в которой хотел бы жить
Фото: Instagram/xenia_sobchak
Популярная российская телеведущая Ксения Собчак 16 октября 2023 года опубликовала разговор со своим шестилетним сыном Платоном, сообщает Zakon.kz.
"Разговоры по дороге в школу", – говорится в подписи к видео.
На видно Собчак задает вопросу сыну о том, где он хотел бы жить. Мальчик сразу же дает ответ – в России. Тогда мама спрашивает: "Почему?"
"Жесткий ответ – в России!" – парирует Платон.
Комментаторов рассмешил этот диалог.
- Разговоры о главном.
- Настоящий мужчина.
- Замечательные ценности прививаете сыну.
- Жесткий и конкретный мужчина растет у вас, Ксения Анатольевна.
- Умница сыночек, лучше Родины не найдешь, – отмечают подписчики.
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В начале 2023 года Собчак заявила, что у нее есть гражданство Израиля. Такое известие породило новые слухи и волны негодования вокруг нее. По словам телеведущей, она получила второй паспорт, чтобы "уберечь себя и свою семью, когда мир вокруг стал рушиться".
11 октября сообщалось, что Собчак повторила опасный танец американской певицы Бритни Спирс с ножами.
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