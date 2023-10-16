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Сын Ксении Собчак назвал страну, в которой хотел бы жить

Сын Ксении Собчак назвал страну, в которой хотел бы жить Фото: Instagram/xenia_sobchak
Популярная российская телеведущая Ксения Собчак 16 октября 2023 года опубликовала разговор со своим шестилетним сыном Платоном, сообщает Zakon.kz.

"Разговоры по дороге в школу", – говорится в подписи к видео.

На видно Собчак задает вопросу сыну о том, где он хотел бы жить. Мальчик сразу же дает ответ – в России. Тогда мама спрашивает: "Почему?"

"Жесткий ответ – в России!" – парирует Платон.

Комментаторов рассмешил этот диалог.

  • Разговоры о главном.
  • Настоящий мужчина.
  • Замечательные ценности прививаете сыну.
  • Жесткий и конкретный мужчина растет у вас, Ксения Анатольевна.
  • Умница сыночек, лучше Родины не найдешь, – отмечают подписчики.

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В начале 2023 года Собчак заявила, что у нее есть гражданство Израиля. Такое известие породило новые слухи и волны негодования вокруг нее. По словам телеведущей, она получила второй паспорт, чтобы "уберечь себя и свою семью, когда мир вокруг стал рушиться".

11 октября сообщалось, что Собчак повторила опасный танец американской певицы Бритни Спирс с ножами.

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