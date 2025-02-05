Принципы Ксении Собчак по воспитанию сына вызвали неоднозначную реакцию

Российская журналистка и ведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками принципами, по которым воспитывает сына Платона, сообщает Zakon.kz.

"Правила жизни с сыном" она опубликовала в Instagram 5 февраля:

Здоровая еда. Минимум сладкого, никаких газировок, доступ к вредному ограничен (но иногда можно, чтобы не формировать "избыточного желания"). В доме просто нет вредных продуктов: колы, конфет и прочего. Если же идем куда-то, где все дети это едят, то можно. Много говорим об этом, чтобы Платон понимал ограничения. Уроки – твоя ответственность, а не родителей. Сделал плохо – тоже твоя ответственность. Я или гувернер можем помочь, подсказать, но никогда не делаем уроки вместе. Стараюсь прийти к тому, чтобы просыпался сам, а не будить в школу. Тоже твоя ответственность: встать, убрать постель, зарядка, холодный душ, завтрак. Пока не все идеально, но мы идем к этому. Айпад – максимум 2 часа на выходных. На неделе – никаких гаджетов, но если осталось время – можно посмотреть мультик. Но только не во время еды! Спорт каждый день. Каждый день должен быть час спорта. Это так же важно, как и выученные уроки. ⁠Если что-то идет не так – не ругаем, но всегда есть наказание и последствия. Неправильные решения и поведение должны всегда приводить к последствиям, стараюсь укреплять такую взаимосвязь.

"Но если что-то ребенок делает плохо – он все равно хороший и самый любимый! Да, его ошибки расстраивают, но мы их просто исправляем. Важно – расстраивает не он, а его какое-то действие – это большая разница", – резюмировала Собчак.

Подписчики журналистки поспешили оценить эти правила, кому-то некоторые пункты показались излишними, а кто-то назвал Ксению Собчак образцовой матерью:

Ксения, вы такая мудрая мама.

Все правила классные, кроме холодного душа утром.

Хорошая подготовка перед армией. С такой дисциплиной вырастет хороший военный.

Каждый день спорт это жестко.

Ксения, вы пример, как надо воспитывать детей.

Я пока не лишаю детей (а больше себя) утренних тисканий, когда бужу их. Очень мало времени вместе в будни проводим. Обожаю сонных детей.

При этом важно помнить, что он еще ребенок.

А вас в детстве ограничивали?

Третий пункт чересчур, конечно, как в армии.

Платона Собчак родила в браке с актером Максимом Виторганом. В конце 2024 года она призналась, что восхищается бывшим мужем ради сына Платона.