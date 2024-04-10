Роман Костомаров показал, как справляется с падениями на льду

Видео он опубликовал в Telegram.

Поклонники Костомарова в комментариях стараются его поддержать.

– Вы поднялись после такого падения, что вам теперь ничего не страшно.

– У вас за спиной крылья и сила духа огромная.

– Да это не падение, это полёт! Полет к дальнейшим достижениям! Красавчик!