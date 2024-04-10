Роман Костомаров показал, как справляется с падениями на льду
Фото: скриншот видео
Известный российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров показал тренировку на льду и падения, к которым, как видимо, еще не привык, сообщает Zakon.kz.
Видео он опубликовал в Telegram.
"Падения бывали… Но таких пока не припомню!!! То ли еще будет", – подписал видео спортсмен.
Поклонники Костомарова в комментариях стараются его поддержать.
– Вы поднялись после такого падения, что вам теперь ничего не страшно.
– У вас за спиной крылья и сила духа огромная.
– Да это не падение, это полёт! Полет к дальнейшим достижениям! Красавчик!
Ранее сообщалось, что Костомаров после ампутации конечностей показал, как тренируется перед выступлением в Минске.
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