Режиссера "Оппенгеймера" наградили титулом рыцаря в Великобритании

Король Соединенного Королевства пожаловал режиссеру Кристоферу Нолану титул рыцаря за "выдающийся вклад в кинематограф". Жену постановщика, продюсера Эмму Томас удостоили титула леди, сообщает Zakon.kz.

После официальной церемонии, сэр Нолан признался журналистами, что ему было приятно узнать о том, что Карл III знаком с его творчеством. Как отметил режиссер, король даровал ему титул рыцаря в надежде, что постановщик снимет еще больше крупных блокбастеров.

"Он видел "Оппенгеймера", фильм ему понравился. Это было очень приятно услышать", — заявил режиссер.

На 96-й церемонии премии "Оскар" фильм "Оппенгеймер" отличился сразу в семи номинациях: за лучший фильм, за лучшую мужскую роль второго плана – Роберт Дауни – младший, лучший монтаж, лучшую операторскую работу, лучший саундтрек и лучшую режиссуру (первая статуэтка для Нолана после восьми номинаций). Актер Киллиан Мерфи, сыгравший в "Оппенгеймере" главную роль, получил "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль".

Ранее сообщалось, что американская стриминговая платформа Netflix снимет документальный фильм о бывшей первой ракетке мира, 22-кратном победителе турниров "Большого шлема" Рафаэле Надале.