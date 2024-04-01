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Умерла звезда "Дома-2"

Умерла звезда &quot;Дома-2&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 14:55 Фото: Instagram/libergik
В возрасте 36 лет скончалась звезда популярного российского реалити-шоу "Дом-2" Либерж Кпадону, сообщает Zakon.kz.

О смерти экс-участницы сообщила ее подруга Алиана Устиненко.

"Все правда. 41 день назад. Малышка, покойся с миром. Ничего не могу говорить, просто нет никаких слов. Сейчас главное дозвониться, достучаться до родителей. Они не в курсе и ничего еще не знают", – написала она в Instagram.

Умерла звезда "Дома-2", фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 14:55

Фото: Instagram/aliana1001

Также о смерти Кпадону заявила еще одна экс-участница шоу Надежда Ермакова:

"Я не верю до сих пор в это… 36 лет… Покойся с миром".

По данным из различных СМИ, осенью 2023 года у Кпадону обнаружили опухоль в легком. В середине февраля она перенесла операцию, после которой вернулась домой. Тревогу забили соседи. Поскольку на звонки в дверь никто не реагировал, жильцы дома вызвали МЧС.

В последний раз она выходила на связь с поклонниками 14 февраля 2024 года.

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