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Культура и шоу-бизнес

Умерла звезда "Гусарской баллады" Лариса Голубкина

Российская актриса Лариса Голубкина , фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 14:31 Фото: ВКонтакте/Театр Российской Армии
Российская актриса Лариса Голубкина скончалась в возрасте 85 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала SHOT, причиной смерти народной артистки РСФСР стал рак третьей стадии. В последние месяцы Голубкина стремительно теряла вес на фоне онкологии и уже не вставала с постели.

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. В кино она начала сниматься еще во время учебы в ГИТИСе, роль в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада" стала для нее дебютной. Также актриса служила в театре.

Помимо "Баллады", Голубкина запомнилась зрителям по ролям в фильмах "Дайте жалобную книгу", "Сказка о царе Салтане", "Трое в лодке, не считая собаки".

Ранее стало известно о смерти 76-летнего легендарного боксера Джорджа Формана. Двукратный чемпион мира в тяжелом весе скончался 21 марта 2025 года. Об этом в соцсетях рассказали его родственники.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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