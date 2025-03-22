Умерла звезда "Гусарской баллады" Лариса Голубкина

Российская актриса Лариса Голубкина скончалась в возрасте 85 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала SHOT, причиной смерти народной артистки РСФСР стал рак третьей стадии. В последние месяцы Голубкина стремительно теряла вес на фоне онкологии и уже не вставала с постели.

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. В кино она начала сниматься еще во время учебы в ГИТИСе, роль в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада" стала для нее дебютной. Также актриса служила в театре.

Помимо "Баллады", Голубкина запомнилась зрителям по ролям в фильмах "Дайте жалобную книгу", "Сказка о царе Салтане", "Трое в лодке, не считая собаки".

Ранее стало известно о смерти 76-летнего легендарного боксера Джорджа Формана. Двукратный чемпион мира в тяжелом весе скончался 21 марта 2025 года. Об этом в соцсетях рассказали его родственники.