Умерла звезда фильмов "Цыган" и "Возвращение Будулая" Соня Тимофеева

Советская актриса Соня Тимофеева, снимавшаяся в фильмах "Цыган" и "Возвращение Будулая", скончалась в возрасте 79 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет kp.ru, артистки не стало еще 14 марта. По словам телеведущего Андрей Малахова, в последний путь ее проводили всего три человека.

Софья Тимофеева родилась в 1944 году в семье кочевой цыганки. В 14 лет она попала в труппу гастролирующего цыганского театра. Тогда она начала работать в различных цыганских ансамблях и пользовалась у зрителей интересом, так как исполняла все самобытное и родное для цыганского народа – песни, старинные романсы, танцы. В фильмах "Цыган" и "Возвращение Будулая" она также исполнила все цыганские песни. Всего на ее счету участие в девяти фильмах и восьми телепроектах.

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