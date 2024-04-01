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Чувствую себя тараканом: Роман Костомаров рассказал о сложностях жизни без протезов

Чувствую себя тараканом: Роман Костомаров рассказал о сложностях жизни без протезов, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 22:29 Фото: rutube/Шоу Воли
Известный российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров, который пережил ампутацию конечностей, рассказал о сложностях жизни без протезов, сообщает Zakon.kz.

Об этом знаменитый фигурист рассказал в "Шоу Воли" на ТНТ.

"Вот когда домой приходишь и на ночь отстегиваешь все, тут понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может. И с утра тоже так чувствуешь", — сказал Костомаров.

Он отметил, что для него самое сложное – надеть протезы. По словам спортсмена, он еще не до конца смирился новыми реалиями, но уже научился смотреть на многие вещи с юмором.

Ранее Роман Костомаров показал, как тренируется перед выступлением в Минске. 


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