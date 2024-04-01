Гарику Харламову предложили участие в мультсериале "Простоквашино"
Фото: Instagram/garikkharlamov
Гарик Харламов появится в качестве камео в мультсериале "Простоквашино". Новая серия выйдет этой осенью, сообщает Zakon.kz.
Уточняется, что Харламов выступит в качестве камео. Это эпизодическая роль, исполненная известным человеком и зачастую не указанная в титрах. Нарисованный и анимированный художниками Харламов появится в эпизоде "Таинственный Бульдог". При этом мультипликационный герой окажется в центре событий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя совета директоров "Союзмультфильма" Юлиану Слащеву.
"Мы искренне рады, что в нашем любимом сериале появится Гарик Харламов – его юмор и харизма очень удачно гармонируют с настроением и духом самой популярной в стране мультдеревни".Юлиана Слащева
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