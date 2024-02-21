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Гарик Харламов объяснил, почему ряд программ выйдет без его участия

российский комик заболел Фото: Instagram/garikkharlamov
Российский комик, звезда Comedy Club Гарик Харламов рассказал подписчикам, что заболел пневмонией, в связи с чем ряд программ выйдет без его участия, сообщает Zakon.kz

Об этом он записал видео и опубликовал в Instagram.

"Столкнулся с мало приятной штуковиной – называется пневмония. С этой пневмонией уже неделю лежу на больничном. И, видимо, еще столько же лежать мне. Второй год подряд перед днюхой какая-то оказия. Но пневмония первый раз в жизни. Поэтому, ребята, берегите здоровье, не выбегайте полураздетые на мороз и прочее. Если уж начали кашлять, то идите проверяйтесь сразу. Сейчас очень часто эта история. В силу этой причины какие-то привычные передачи пока будут без моего участия", – рассказал Харламов.

Также он отметил, что у него появилось время смотреть кино.

Поклонники комика пожелали ему скорейшего выздоровления:

– Гарик, дорогой, выздоравливай побыстрее.

– Гарик, выздоравливайте. Только что посмотрела "Теща". И смешной, и трогательный фильм.

– Веселые моменты пневмонии.

– Я лежала 3 недели с этой пневмонией. Выздоравливайте!

Ранее сообщалось, что Харламов расстался со своей девушкой, актрисой Катериной Ковальчук.

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