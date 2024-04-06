Димаш Кудайберген и кобызист Олжас Курманбек готовятся к зарубежным концертам

Димаш Кудайберген и казахстанский кобызист Олжас Курманбек совместно выступят в Венгрии и Турции, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства культуры и информации Казахстана, Димаш и Олжас вместе выступают на большой сцене с 2017 года. Интерес к деятельности кобызиста возник, когда он начал выкладывать видео с исполнением саундтреков из зарубежных фильмов в социальные сети.

В мае текущего года артисты выступят в Венгрии и Турции в рамках концертного тура "Stranger". Планируется, что кобызист исполнит сольно и в дуэте с Димашем пять номеров.

В конце марта Димаш Кудайберген высказал мнение о затоплении улиц и домов в нескольких регионах страны.