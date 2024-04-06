Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Димаш Кудайберген и кобызист Олжас Курманбек готовятся к зарубежным концертам

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 08:51 Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации
Димаш Кудайберген и казахстанский кобызист Олжас Курманбек совместно выступят в Венгрии и Турции, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства культуры и информации Казахстана, Димаш и Олжас вместе выступают на большой сцене с 2017 года. Интерес к деятельности кобызиста возник, когда он начал выкладывать видео с исполнением саундтреков из зарубежных фильмов в социальные сети.

В мае текущего года артисты выступят в Венгрии и Турции в рамках концертного тура "Stranger". Планируется, что кобызист исполнит сольно и в дуэте с Димашем пять номеров.

В конце марта Димаш Кудайберген высказал мнение о затоплении улиц и домов в нескольких регионах страны.

Читайте также

Кольцо
Комик Саша Барон Коэн разводится после 13 лет брака
Фильм
Казахстанская картина о домашнем насилии получила награду в Китае
Певица
Известная певица за день привлекла 6 млн подписчиков на свой аккаунт в соцсети
Алия Абди
Венгрия Казахстан Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан
Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: