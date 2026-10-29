Димаш Кудайберген стал специальным гостем концерта в Турции

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген накануне выступил в Турции на специальном концерте Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 29 октября 2026 года, стало известно из информации, опубликованной на сайте 32-летнего народного артиста РК:

"28 октября в Анкаре состоялся "Grand Arena Concert", объединивший Президентский симфонический оркестр Турции и лучшие классические голоса тюркского мира в рамках программы культурных мероприятий Организации тюркских государств, приуроченных к 103-й годовщине Дня Республики Турция. Народный артист Казахстана и Кыргызстана, обладатель высшей награды ТЮРКСОЙ – именного ордена "Посол культуры тюркского мира" – Димаш Кудайберген выступил на концерте в качестве специального гостя".

Димаш Кудайберген представил свою авторскую композицию "Ұмытылмас күн" на казахском языке и мировую классику рока "The Show Must Go On" под аккомпанемент Президентского симфонического оркестра Турции.

Также в исполнении казахстанского артиста прозвучала композиция "Weekend", созданная в коллаборации с известным турецким диджеем Бураком Йетером, и недавняя премьера – первая авторская песня Димаша на турецком языке "Yazgı".

Все выступление Димаша проходило при горячей поддержке гостей вечера. Сам артист приветствовал и благодарил зрителей на казахском, английском и турецком языках, отмечая, что он рад и горд выступать перед братским турецким народом.

Ранее мы писали, что в преддверии концертов Димаша Кудайбергена в Мексике поклонники артиста реализовали яркий проект на улицах столицы. С 23 октября 2026 года в Мехико начал курсировать тематический автобус, посвященный предстоящим выступлениям казахстанского исполнителя.