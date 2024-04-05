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"Бабушкины фасоны": тренд одежды сезона весна-лето назвал Сергей Зверев

Зверев, тренд весна-лето, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 16:07 Фото: Instagram/zverevsuperstar
Российский парикмахер и шоумен Сергей Зверев ответил на вопрос, какая самая актуальная вещь в гардеробе сезона весна-лето 2024, сообщает Zakon.kz.

Видео с ответом он разместил в своем Instagram.

"Высокие трусы, как бы бабушкины фасоны, но очень высокие. Они сейчас и с оверсайз пиджаками, и с большими блузками, и с чем угодно", – сказал Зверев. 

Отвечая на вопрос, можно ли в них в город выходить, ответил, что эта вещь и вместо юбки, и вместо брюк подойдет. 

И носить этот предмет гардероба можно как женщинам, так и мужчинам. 

"На всех мировых подиумах высокие или низко посаженные, и с большим классическим пиджаком", – сказал стилист.

В комментариях пользователи разделились. Кто-то воспринял это как шутку. А кто-то всерьез задумался о приобретении такого предмета одежды. Вполне вероятно, что речь шла об укороченных (и не только) шортах с высокой посадкой. 

Тренд одежды весна-лето, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 16:07

Фото: vc.ru

А что предлагают лучшие дизайнерские дома мира модницам в апреле, можно прочитать здесь.

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