Образы на апрель: тренды с подиумов

Модельеры, решив уйти от бесформенных образов оверсайз – с чужого плеча, сделали ставку на женственность и простоту. Что предлагают лучшие дизайнерские дома мира модницам в этом месяце, узнал Zakon.kz.

10 вещей, без которых нельзя обойтись этой весной.

Ветровки

Список модных вещей, обязательных к покупке, открывают ветровки – самая востребованная модель среди легкой верхней одежды. Стилисты предлагают в этом апреле два вида ветровок: удлиненные ярких цветов и укороченные до талии. Короткие ветровки, напоминающие собой жакеты, можно компоновать с одеждой в нестрогом повседневном стиле. Удлиненный вариант – альтернатива плащу для прогулки в хорошую солнечную погоду. Особенно они понравятся поклонницам спортивного и расслабленного стиля.

Жилеты

Жилеты продолжают оставаться моде. Стилисты предлагают разнообразные варианты решения кроя и стиля. Этой весной на подиумах можно было увидеть классические костюмные жилеты, одетые в качестве топа на голое тело, вязанные жилеты поверх рубах, дутые жилеты для прохладной погоды, а еще удлиненные жилеты и жилеты из джинса. Одним словом, сегодняшняя мода готова принять любой авторский подход к теме жилета.

Плащи

Плащи из-за прохладной погоды будут актуальны до конца апреля на большей части территории Казахстана. Предмет гардероба хорошо известный и любимый всеми. В этом сезоне модные дома не оставили плащи без своего внимания. Плащи можно соединять с любым стилем одежды. Универсальная модель плаща – тренч – заменит ветровку, если его хозяйка решила пойти на деловую встречу или надеть платье. Для отчаянных модниц стилисты предлагают выбирать плащи из комбинированных фактур с ярко выраженным А-силуэтом. Другой вариант – плащи из цветной кожи или укороченные тренчи, по виду напоминающие больше жакет. Можно найти модели плаща для очень теплого дня – без рукавов.

Брючные костюмы

Женщинам так понравились брючные костюмы, что модные дизайнеры не перестают эксплуатировать этот образ год за годом. Палитра моделей брючных костюмов огромна: модницам предлагаются брючные костюмы с укороченным до талии жакетом; брючные костюмы с заниженной талией брюк; брючные костюмы оверсайз – с чужого плеча, и даже летние брючные костюмы из хлопка с яркими принтами.

Худи

Худи продолжают держаться в списке модных вещей и отлично подойдут поклонницам расслабленного и спортивного стиля в одежде. Эта толстовка с капюшоном способна стать незаменимой вещью для апрельского гардероба. Помимо этого, худи станет прекрасной заменой свитеру и шапке в прохладную погоду. Стилисты предлагают несколько вариантов: кроп-модели, удлиненные худи и оверсайз – с чужого плеча.

Фото: freepik

Джинсовые куртки

Джинса – фаворит этого сезона, что понравится многим женщинам. Одежду из денима легко сочетать с разными стилями и фактурами. Для апреля можно выбрать джинсовую куртку как базовую модель для гардероба, и впоследствии компоновать ее с другой одеждой в зависимости от стиля и настроения. Стилисты рекомендуют время от времени усиливать эффект от денима, добавляя к куртке джинсы либо джинсовую юбку. Этим апрелем в моде удлиненные и объемные модели джинсовых курток и укороченные до талии. В тренде также остаются куртки и одежда из вываренного денима.

Фото: freepik

Футболки и кроп-топы

Футболки остаются любимой частью гардероба для большинства модниц. В весенне-летних коллекциях на подиумах можно было увидеть не только базовые модели, но и более вычурные варианты, к примеру, модели с вырезами и разрезами, а также поло с воротничком.

В список главных вещей апреля также вошли кроп-топы. Модели из кружева и шелка, классические на бретелях и без, в спортивном стиле – ни один показ не обошелся без кроп-топов. Стилисты предлагают носить их с любыми моделями брюк, джинсами, и юбками. Особенно хорошо смотрятся кроп-топ с длинной юбкой в пол.

Корсеты

Современная мода любит сочетать несочетаемое, к примеру, брючные модели оверсайз с корсетом. Вот и в этот раз корсеты стали одним из главных трендов моды, возвращая на подиумы тему женственности. Стилисты предлагают сочетать корсеты с широкими джинсами или карго с карманами.

Фото: freepik

Юбки-макси

Длина макси вошла в моду еще зимой, а весной с триумфом продолжила шествие по подиумам всего мира. Платья и юбки в пол очевидно понравятся модницам и займут достойное место в их гардеробе. Для смелых и отчаянных модельеры предложили варианты юбки в пол в стиле карго с объемными накладными карманами и модель с низкой посадкой.

Кроссовки или лоферы

Обувная база на весну – лоферы, туфли-лодочки и кроссовки. Стиль кроссовок изменился: вместо массивных и спортивных стилисты предлагают более сдержанные и аккуратные модели. Самые трендовые по внешнему виду напоминают теннисную обувь или кроссовки для боулинга.