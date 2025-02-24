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Культура и шоу-бизнес

61-летний Сергей Зверев показал свои армейские фотографии

61-летний Сергей Зверев показал свои армейские фотографии, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 11:05 Фото: Instagram/zverevsuperstar
Известный советский и российский парикмахер, стилист, актер театра и кино, шоумен, певец, телеведущий Сергей Зверев накануне, 23 февраля 2025 года, поздравил сограждан с Днем защитника Отечества, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 61-летний артист опубликовал архивные фото времен службы в армии, под которыми написал:

"Поздравляю всех с Днем защитника Отечества, с 23 февраля!"

В ответ подписчики закидали поздравлениями самого Зверева, отметив, что Сергей остался таким же красивым, каким был в юности:

  • "Мужчина! Икона моды! С праздником!"
  • "Только увидела фото, сразу вас узнала. Сергей, с праздником вас".
  • "Какая необычная и красивая форма губ, да и внешность, в целом, – огонь! С праздником вас".
  • "Сергей, мои поздравления, с днем 23 февраля! Красавчик и тогда, и сейчас. Будь здоров и удачлив!"
  • "Серега, с Днем защитника Отечества, с праздником тебя. Удачи тебе во всем и везде. Здоровья и счастья".
  • "Сергей, поздравляю с Днем защитника Отечества! Время для вас не играет роли. Каким красивым юношей был в юности, таким и остался!"

Согласно информации, в 1980-х годах Зверев проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР (ПВО) в Польше, где был заместителем командира взвода, секретарем комсомольской организации и дослужился до звания старшего сержанта.

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В январе 2025 года Сергей Зверев опроверг сообщения о том, что скоро еще раз станет отцом.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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