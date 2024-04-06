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Комик Саша Барон Коэн разводится после 13 лет брака

Кольцо, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 08:42 Фото: pixabay
Известный по фильму "Борат" Саша Барон Коэн разводится с актрисой Айлой Фишер после 13 лет брака, сообщает Zakon.kz.

О принятом решении звезды сообщили 5 апреля в сторис на своих аккаунтах в Instagram.

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 08:42

Фото: Instagram/sachabaroncohen

В тексте сообщения Коэн и Фишер пишут, что подали на развод еще в прошлом году. При этом они продолжат воспитывать троих детей. При этом звезды попросили фанатов и журналистов не нарушать их право на частную жизнь.

В марте другая звездная пара также заговорила о разводе. Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", попросила суд возобновить бракоразводный процесс с певцом Джо Джонасом.

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