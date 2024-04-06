Комик Саша Барон Коэн разводится после 13 лет брака
Фото: pixabay
Известный по фильму "Борат" Саша Барон Коэн разводится с актрисой Айлой Фишер после 13 лет брака, сообщает Zakon.kz.
О принятом решении звезды сообщили 5 апреля в сторис на своих аккаунтах в Instagram.
Фото: Instagram/sachabaroncohen
В тексте сообщения Коэн и Фишер пишут, что подали на развод еще в прошлом году. При этом они продолжат воспитывать троих детей. При этом звезды попросили фанатов и журналистов не нарушать их право на частную жизнь.
В марте другая звездная пара также заговорила о разводе. Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", попросила суд возобновить бракоразводный процесс с певцом Джо Джонасом.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript