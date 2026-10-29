Саша Барон Коэн впервые извинился перед Казахстаном за Бората

55-летний британский актер Саша Барон Коэн извинился перед Казахстаном за Бората, сообщает Zakon.kz.

В подкасте киножурналиста Джоша Хоровица он вспомнил про своего героя и заявил, что Борат не имеет никакого отношения к Казахстану.

"Пользуясь случаем, хочу впервые принести извинения народу Казахстана: Борат не имеет к Казахстану никакого отношения", – заявил Коэн.

По его словам, изначально он разрабатывал образ Бората для известного американского телевидения.

"Тогда у него было другое имя, а сам он был родом из Албании... ... Страна происхождения Бората постоянно менялась – в зависимости от того, какой телеканал оплачивал проект", – пояснил актер.

И когда он стал работать с другим каналом, то начал искать страну происхождения Бората, о которой никто ничего не знает, и остановился на Казахстане.

"У меня нет дурных намерений. Я уважаю ваш народ и вашу культуру – пожалуйста, не принимайте это на свой счет. Кстати, когда я только начинал делать Бората, поступила вполне обоснованная жалоба от посольства Казахстана... ... Приношу свои извинения... И вы совсем не похожи на Бората! ... Пожалуйста, не обижайтесь, Казахстан! Я отношусь к вам с глубоким уважением", – сказал Коэн.

В 2006 году на экраны кинотеатров вышла комедия "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана". В нем рассказывается о похождениях якобы казахстанского журналиста, снимающего документальный фильм об Америке. В конце августа 2020 года стало известно, что комик снял вторую часть нашумевшей картины. В Казахстане эти фильмы произвели скандальный эффект.

23 октября 2026 года в эфире "Шоу Грэма Нортона" британский принц Уильям похвалил Казахстан за работу по восстановлению популяции сайгаков.