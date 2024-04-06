Блогерша Ида Галич впервые показала нового возлюбленного

Российская популярная блогерша и телеведущая Ида Галич впервые показала своего нового возлюбленного, сообщает Zakon.kz.

Видео со своей второй половиной она публиковала 6 апреля в своем Telegram-канале. Блогер не стала раскрывать имя своего парня и также не показала его лицо. На всех опубликованных видео, он был снят со спины.

Фото: Telegram/IdaGalich

"Сегодня ровно полгода, как мы случайно оказались в одном кафэтерии и девочки уговорили тебя выпить с нами по 50 грамм коньячку. Громкие слова рано говорить. Просто сегодня ровно шесть месяцев, как мы впервые поцеловались после стрипушника. Ибо на 50 граммах мы не остановились. Ну вот такие мы люди. С полугодием! Красавчик. Шесть месяцев с большим удовольствием глажу твои волосы!" – написала Ида Галич.

Ранее стало известно, что популярный российский блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала заявление о расторжении брака с супругом Артемом Чекалиным. Это произошло после закрытия уголовного дела.