Впервые так оделась: Молдир Ауелбекова показала полностью черный наряд
Фото: Instagram/moldir.auyelbekova
Популярная казахстанская артистка Молдир Ауелбекова показала новый черный наряд. По ее словам, она впервые оделась в полностью черное, сообщает Zakon.kz.
Фотографиями актриса поделилась в своем Instagram.
"Впервые оделась в черное после того, как покрылась. Вот такой вот дресс-код. Прям черная севда! [турецкое имя, переводится как – "любовь, страсть, сильное желание".] Мне очень нравится! Мне идет, да? Да, знаю, что казашки не одевались в черное. Также казашки и не распускали волосы. Это я к тому, что не стоит искать к чему прикопаться. Поэтому прошу просто оценить лайком красивый наряд и оставить комментарий! Люблю вас!" – подписала пост Ауелбекова.
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