Впервые так оделась: Молдир Ауелбекова показала полностью черный наряд

Фото: Instagram/moldir.auyelbekova

Популярная казахстанская артистка Молдир Ауелбекова показала новый черный наряд. По ее словам, она впервые оделась в полностью черное, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: