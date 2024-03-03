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Впервые так оделась: Молдир Ауелбекова показала полностью черный наряд

Молдир Ауелбекова , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 17:19 Фото: Instagram/moldir.auyelbekova
Популярная казахстанская артистка Молдир Ауелбекова показала новый черный наряд. По ее словам, она впервые оделась в полностью черное, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями актриса поделилась в своем Instagram.

"Впервые оделась в черное после того, как покрылась. Вот такой вот дресс-код. Прям черная севда! [турецкое имя, переводится как – "любовь, страсть, сильное желание".] Мне очень нравится! Мне идет, да? Да, знаю, что казашки не одевались в черное. Также казашки и не распускали волосы. Это я к тому, что не стоит искать к чему прикопаться. Поэтому прошу просто оценить лайком красивый наряд и оставить комментарий! Люблю вас!" – подписала пост Ауелбекова.

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