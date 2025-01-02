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Культура и шоу-бизнес

Ида Галич выходит замуж

Ида Галич выходит замуж, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 15:18 Фото: Instagram/galichida
34-летняя российская блогерша и телеведущая Ида Галич объявила о том, что стала невестой, и показала помолвочное кольцо, сообщает Zakon.kz.

О радостной новости артистка сообщила в своем профиле Instagram. Ее избранником стал бизнесмен Олег Ледвич. Он сделал ей предложение руки и сердца, на что звезда ответила согласием.

"Невестой я стала в 2024-м. В одной прекрасной поездке в Эмираты. Поздравления принимаю в 2025-м. Не рассказывала, так как хотела сначала прожить этот прекрасный момент с родными и близкими. Спасибо вам огромное за теплые слова! Люблю!" – подписала опубликованный пост Галич.

Дата свадьбы пока неизвестна.

Как пишет Starhit, для звезды этот брак станет вторым. Ранее Галич уже была замужем за Аланом Басиевым, который стал отцом ее сына Леона. Союз продлился около двух лет и казался идеальным, но в 2021 году пара сообщила о расставании. Нынешний избранник звезды также имеет ребенка от прошлых отношений. Его дочь Аня уже подружилась с наследником Галич.

Жених артистки Олег Ледвич много лет работает в сфере строительства ледовых арен и, в частности, сотрудничает с ледовыми шоу Татьяны Навки. Также влюбленные объявили о запуске совместного бизнеса. 

В апреле 2024 года Ида Галич впервые показала нового возлюбленного.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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