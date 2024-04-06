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Билл Клинтон выпустит мемуары о своей жизни вне президентского срока

США, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 06:28 Фото: X/BillClinton
Бывший президент США Билл Клинтон опубликует мемуары о своей жизни после того, как он покинул пост главы страны, сообщает Zakon.kz.

Книга выйдет 19 ноября и будет называться "Гражданин: моя жизнь после Белого дома". Этой новостью Клинтон поделился 4 апреля на своей странице в Х. По его словам, мемуары расскажут историю 23 лет, которые политик провел после своего президентского срока.

Клинтон отметил, что в мемуарах он рассказал об ошибках, которые он совершил на своем пути. В ней бывший президент касается серьезных проблем современного мира и культурных войн, а также делится, как переживал президентскую кампанию своей жены Хиллари в 2008 и 2016 году.

Кстати, Хиллари Клинтон на своей странице в Х, буквально через час сделала репост вышеупомянутого анонса своего супруга.

В начале года стало известно, что Билл Клинтон и еще ряд известных лиц оказались в списке сексуального преступника.

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