Билл Клинтон выпустит мемуары о своей жизни вне президентского срока

Книга выйдет 19 ноября и будет называться "Гражданин: моя жизнь после Белого дома". Этой новостью Клинтон поделился 4 апреля на своей странице в Х. По его словам, мемуары расскажут историю 23 лет, которые политик провел после своего президентского срока.

My last 23 years have been fascinating, filled with family life and foundation work, with heroes and heartbreak. In CITIZEN I tell stories of my life and work after the White House and the people who inspire me to keep going every day. Writing it has been a labor of love and I… pic.twitter.com/cTUdT1DKiT