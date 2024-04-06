Билл Клинтон выпустит мемуары о своей жизни вне президентского срока

Бывший президент США Билл Клинтон опубликует мемуары о своей жизни после того, как он покинул пост главы страны, сообщает Zakon.kz.

Книга выйдет 19 ноября и будет называться "Гражданин: моя жизнь после Белого дома". Этой новостью Клинтон поделился 4 апреля на своей странице в Х. По его словам, мемуары расскажут историю 23 лет, которые политик провел после своего президентского срока.

My last 23 years have been fascinating, filled with family life and foundation work, with heroes and heartbreak. In CITIZEN I tell stories of my life and work after the White House and the people who inspire me to keep going every day. Writing it has been a labor of love and I… pic.twitter.com/cTUdT1DKiT — Bill Clinton (@BillClinton) April 4, 2024

Клинтон отметил, что в мемуарах он рассказал об ошибках, которые он совершил на своем пути. В ней бывший президент касается серьезных проблем современного мира и культурных войн, а также делится, как переживал президентскую кампанию своей жены Хиллари в 2008 и 2016 году.

Кстати, Хиллари Клинтон на своей странице в Х, буквально через час сделала репост вышеупомянутого анонса своего супруга.

В начале года стало известно, что Билл Клинтон и еще ряд известных лиц оказались в списке сексуального преступника.