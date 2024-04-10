Вышел первый трейлер продолжения "Джокера" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой

Компания Warner Bros. и студия DC представили тизер-трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих" – прямого продолжения "Джокера" с Хоакином Фениксом, который в 2019 году собрал в прокате более миллиарда долларов, сообщает Zakon.kz.

Артур Флек, которого играет Хоакин Феникс, заперт в Аркхэме, и за ним усилили надзор. Лечебница показана унылым и серым местом. Но у глазах героя появляется надежда, когда он пересекается с сокамерницей Харлин Квинзел в исполнении Леди Гаги, пишет Gamemag. Харли по комиксам должна была быть была психиатром Джокера. Но здесь она пациентка и она восхищена Артуром.

Отмечается, что в фильме большая роль уделена музыкальной составляющей. Режиссер Тодд Филлипс пояснил, что это не полноценный мюзикл, но музыка является "важным элементом" фильма.

Премьера "Джокера: Безумие на двоих" состоится 4 октября.

4 апреля стало известно, что известная американская киностудия Warner Bros. работает над пятой частью серии фильмов "Матрица".