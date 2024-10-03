Блогер Лерчек и ее экс-супруг снова оказались под следствием

Российским блогерам Валерии (известной как Лерчек) и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру 3 октября предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов. Об этом сообщила прокуратура Москвы, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, обвиняемые через интернет продавали россиянам фитнес-марафоны, заключая договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Для проведения валютных операций они представили кредитной организации, уполномоченной агентом валютного контроля, недостоверные документы, касающиеся целей и оснований переводов

Следствие установило, что таким образом из России было выведено более 250 млн рублей. В ближайшее время суд изберет меру пресечения в отношении обвиняемых.

В марте 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Валерии и Артема Чекалиных. По версии следствия, супруги в апреле 2021 года вместе с сообщниками "легализовали денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей (более 700 млн тенге), приобретя на них валюту США". Тем самым, отмечали следователи, они "замаскировали связь" отмытых денег с "преступным источником их происхождения". Кроме того, их проверили на причастность к "совершению иных экономических преступлений". Тогда же суд наложил арест на деньги и имущество блогеров.

27 декабря 2023 года Лерчек вернулась в социальные сети после выплаты 311 млн рублей (более 1,5 млрд тенге) долга перед налоговой. 19 марта 2024 года из информации, размещенной в едином информационном пространстве мировых судей Москвы, стало известно, что известные блогеры Артем и Валерия Чекалины разводятся после налогового скандала. Заявление подала Лерчек 15 марта.