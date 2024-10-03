Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Блогер Лерчек и ее экс-супруг снова оказались под следствием

Блогер Лерчек и ее экс-муж снова оказались под следствием, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 01:35 Фото: Instagram/ler_chek
Российским блогерам Валерии (известной как Лерчек) и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру 3 октября предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов. Об этом сообщила прокуратура Москвы, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, обвиняемые через интернет продавали россиянам фитнес-марафоны, заключая договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Для проведения валютных операций они представили кредитной организации, уполномоченной агентом валютного контроля, недостоверные документы, касающиеся целей и оснований переводов

Следствие установило, что таким образом из России было выведено более 250 млн рублей. В ближайшее время суд изберет меру пресечения в отношении обвиняемых.

В марте 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Валерии и Артема Чекалиных. По версии следствия, супруги в апреле 2021 года вместе с сообщниками "легализовали денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей (более 700 млн тенге), приобретя на них валюту США". Тем самым, отмечали следователи, они "замаскировали связь" отмытых денег с "преступным источником их происхождения". Кроме того, их проверили на причастность к "совершению иных экономических преступлений". Тогда же суд наложил арест на деньги и имущество блогеров.

27 декабря 2023 года Лерчек вернулась в социальные сети после выплаты 311 млн рублей (более 1,5 млрд тенге) долга перед налоговой. 19 марта 2024 года из информации, размещенной в едином информационном пространстве мировых судей Москвы, стало известно, что известные блогеры Артем и Валерия Чекалины разводятся после налогового скандала. Заявление подала Лерчек 15 марта.

Читайте также

Элтон Джон рассказал об утраченных органах
Элтон Джон откровенно рассказал об утраченных органах
Диана Абдуллаева
2024 год Уголовный кодекс РК Блогеры Налоги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
Новыми функциями наделили МВД
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: