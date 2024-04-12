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Димаш Кудайберген поддержал пострадавших от паводков жителей Кульсары

Димаш Кудайберген поддержал пострадавших от паводков жителей Кульсары, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 05:28 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген встретился и пообщался с пострадавшими из Кульсары. По его словам всем казахстанцам нужно сделать все, чтобы им помочь, сообщает Zakon.kz.

Об этом артист сообщил 11 апреля на своей странице Instagram.

"Встретился с жителями Актобе и Кульсары и своими глазами увидел ситуацию наших братьев. Мы все с нетерпением ждем самого лучшего. Давайте сделаем кто сколько сможем ребята Амандыз жарын болсын!", - написал артист.


Ранее 9 апреля Димаш Кудайберген сообщил, что приехал в свой родной город – Актобе, который пострадал от паводков. "Сегодня я приехал в Актобе и встретился с жителями, пострадавшими от воды. Я призвал их быть сильными в преодолении трудностей и сказал, что наша сила – в единстве. Кроме того, я побывал в открытом в городе координационном центре гуманитарной помощи и встретился с молодыми волонтерами, чтобы выразить свою благодарность", – написал Димаш Кудайберген.

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