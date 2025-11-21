Димаш Кудайберген лично поддержал Мухтара Шаханова
Фото: Facebook/Берік Ағыбаев
Казахстанский певец Димаш Кудайберген навестил казахстанского поэта и писателя Мухтара Шаханова, сообщает Zakon.kz.
31-летний Народный артист РК выразил соболезнования и поддержку 83-летнему Народному писателю Казахстана в связи со смертью его сына Куаныша Мухтарулы.
Фото: Facebook/Берік Ағыбаев
Фото визита опубликовали в Facebook.
Фото: Facebook/Берік Ағыбаев
5 ноября 2025 года стало известно о смерти Куаныша Мухтарулы после продолжительной болезни.
В начале ноября Димаш Кудайберген обратился к советскому и российскому композитору, автору песен Александре Пахмутовой.
