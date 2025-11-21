#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген лично поддержал Мухтара Шаханова

певец Димаш Кудайберген и писатель Мухтар Шаханов, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 15:27 Фото: Facebook/Берік Ағыбаев
Казахстанский певец Димаш Кудайберген навестил казахстанского поэта и писателя Мухтара Шаханова, сообщает Zakon.kz.

31-летний Народный артист РК выразил соболезнования и поддержку 83-летнему Народному писателю Казахстана в связи со смертью его сына Куаныша Мухтарулы.

певец Димаш Кудайберген и писатель Мухтар Шаханов, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 15:27

Фото: Facebook/Берік Ағыбаев

Фото визита опубликовали в Facebook.

певец Димаш Кудайберген и писатель Мухтар Шаханов, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 15:27

Фото: Facebook/Берік Ағыбаев

5 ноября 2025 года стало известно о смерти Куаныша Мухтарулы после продолжительной болезни.

В начале ноября Димаш Кудайберген обратился к советскому и российскому композитору, автору песен Александре Пахмутовой.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Димаш Кудайберген пригласил поклонников на концерт в Будапеште
20:21, 26 января 2024
Димаш Кудайберген пригласил поклонников на концерт в Будапеште
Димаш Кудайберген показал команду мечты
00:34, 11 января 2025
Димаш Кудайберген показал команду мечты
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
09:26, 27 мая 2024
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
