Димаш Кудайберген лично поддержал Мухтара Шаханова

Казахстанский певец Димаш Кудайберген навестил казахстанского поэта и писателя Мухтара Шаханова, сообщает Zakon.kz.

31-летний Народный артист РК выразил соболезнования и поддержку 83-летнему Народному писателю Казахстана в связи со смертью его сына Куаныша Мухтарулы.

Фото: Facebook/Берік Ағыбаев

Фото визита опубликовали в Facebook.

5 ноября 2025 года стало известно о смерти Куаныша Мухтарулы после продолжительной болезни.

В начале ноября Димаш Кудайберген обратился к советскому и российскому композитору, автору песен Александре Пахмутовой.