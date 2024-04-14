Полный зал и предложение руки и сердца: Баста поблагодарил алматинцев за концерт

Ролик он опубликовал в Instagram. Отметим, что на кадрах видно, что прямо на сцене молодой человек сделал предложение руки и сердца своей девушке. Баста тоже поучаствовал в процессе.

Поклонники артиста с удовольствием поделились впечатлениями от мероприятия.

– Потрясающий концерт, невероятные эмоции, отличный звук. Барабанщику отдельное спасибо.

– Уже сутки прошли, до сих пор под впечатлением. Все песни переслушала снова.

– Это был лучший концерт в моей жизни! Спасибо.

– Второй раз посещаем, и я в полном восторге! Это настолько мощно, что не передать словами.



– Гитаристы тоже были хороши. Все были шикарны, еще бы песен побольше, особенно старых.