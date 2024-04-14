Полный зал и предложение руки и сердца: Баста поблагодарил алматинцев за концерт
Ролик он опубликовал в Instagram. Отметим, что на кадрах видно, что прямо на сцене молодой человек сделал предложение руки и сердца своей девушке. Баста тоже поучаствовал в процессе.
"Алматы, спасибо!" – подписал пост Вакуленко.
Поклонники артиста с удовольствием поделились впечатлениями от мероприятия.
– Потрясающий концерт, невероятные эмоции, отличный звук. Барабанщику отдельное спасибо.
– Уже сутки прошли, до сих пор под впечатлением. Все песни переслушала снова.
– Это был лучший концерт в моей жизни! Спасибо.
– Второй раз посещаем, и я в полном восторге! Это настолько мощно, что не передать словами.
– Гитаристы тоже были хороши. Все были шикарны, еще бы песен побольше, особенно старых.
Ранее сообщалось, что Баста выбрал другой псевдоним и выпустил альбом с новой группой.