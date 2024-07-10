Жена 78-летнего Евгения Петросяна отреагировала на слухи о третьей беременности
Блогер по традиции опубликовала ряд снимков своих нарядов. Публикация на личной странице в Instagram привлекла внимание общественности.
Чуткие комментаторы предположили, что Брухунова вновь находится в положении, поэтому незамедлительно приступили к поздравлениям.
На заявления "Кто-то что-то скрывает... Поздравляем! Фразу "Ой, кажется беременна", еще не писали?" пятая супруга Петросяна ответила следующим образом:
"Да, скрываю +15 кг после рождения дочери".
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В марте 2024 года Брухунова рассекретила пополнение в семье, опубликовав общий снимок.
Позднее стало известно, что супруги назвали дочь Матильдой.
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Бизнесвумен является пятой женой Петросяна. В 2020 году у пары родился мальчик: его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича. Кроме того, у комика есть старшая дочь Викторина, которой 55 лет.