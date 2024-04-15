Леонид Агутин обратился к 89-летнему отцу

Сегодня, 15 апреля 2024 года, отцу Леонида Агутина исполнилось 89 лет. Новостью об этом семейном событии известный артист поспешил поделиться с поклонниками на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель хита "На сиреневой луне" опубликовал фото именинника и оставил трогательное поздравление.

"Батя, красавец мой, я тебя люблю! С днем рождения! Живи долго! У меня лично еще куча вопросов. И я не один такой! Мира в душе и здоровья с лихвой!" – написал Агутин.

Комментаторы присоединились с поздравлению, адресовав имениннику добрые напутствия.

15 апреля 2024 года свой 75-летний юбилей отмечает и Алла Пугачёва.