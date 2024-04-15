Орбакайте и Галкин обратились к Алле Пугачёвой

Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте и юморист Максим Галкин сегодня, 15 апреля 2024 года, поздравили с 75-летием Аллу Пугачёву, сообщает Zakon.kz.

Орбакайте в Instagram опубликовала видео, в котором можно увидеть различные нарезки из концертов, съемок клипа, а также семейные видеозаписи с мамой. В смонтированном ролике звучит песня "Алла будет петь", которую Кристина выпустила на прошлые именины Примадонны.

"С днем рождения, мама", – написала Кристина Орбакайте, обращаясь к Алле Пугачёвой.

Отметим, что функцию комментирования публикации певица отключила.

Также с днем рождения Пугачёву поздравил Галкин, который опубликовал фото супруги.

"Любимая, с твоим днем!" – написал юморист под публикацией в Instagram.

В комментариях поклонники Максима присоединились к поздравлениям и пожелали Примадонне крепкого здоровья:

"Крепкого здоровья! Всех благ".

"С днем рождения прекрасную Аллу".

"Единственная на всю эпоху... Неповторимая... Легендарная... Талантливейшая... Мудрейшая Аллочка Борисовна. Обожаем, любим, ценим".

"С днем рождения любимую, потрясающую, неповторимую, великолепную Аллу Борисовну. Здоровья, счастья, любви и радости на долгие годы".

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Композицию "Алла будет петь" Кристина Орбакайте выпустила 15 апреля 2023 года ко дню рождения Аллы Пугачёвой. Анонсируя выход песни, певица отмечала, что это особенная для нее песня о маме и о сильной женщине, "которая пела, поет и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть!"