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Орбакайте и Галкин обратились к Алле Пугачёвой

Орбакайте и Галкин обратились к Алле Пугачёвой, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 13:38 Фото: Instagram/orbakaite_k
Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте и юморист Максим Галкин сегодня, 15 апреля 2024 года, поздравили с 75-летием Аллу Пугачёву, сообщает Zakon.kz.

Орбакайте в Instagram опубликовала видео, в котором можно увидеть различные нарезки из концертов, съемок клипа, а также семейные видеозаписи с мамой. В смонтированном ролике звучит песня "Алла будет петь", которую Кристина выпустила на прошлые именины Примадонны.

"С днем рождения, мама", – написала Кристина Орбакайте, обращаясь к Алле Пугачёвой.

Отметим, что функцию комментирования публикации певица отключила.

Также с днем рождения Пугачёву поздравил Галкин, который опубликовал фото супруги.

"Любимая, с твоим днем!" – написал юморист под публикацией в Instagram.

В комментариях поклонники Максима присоединились к поздравлениям и пожелали Примадонне крепкого здоровья:

  • "Крепкого здоровья! Всех благ".
  • "С днем рождения прекрасную Аллу".
  • "Единственная на всю эпоху... Неповторимая... Легендарная... Талантливейшая... Мудрейшая Аллочка Борисовна. Обожаем, любим, ценим".
  • "С днем рождения любимую, потрясающую, неповторимую, великолепную Аллу Борисовну. Здоровья, счастья, любви и радости на долгие годы".

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Композицию "Алла будет петь" Кристина Орбакайте выпустила 15 апреля 2023 года ко дню рождения Аллы Пугачёвой. Анонсируя выход песни, певица отмечала, что это особенная для нее песня о маме и о сильной женщине, "которая пела, поет и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть!"

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