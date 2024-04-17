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"Не устал от тебя": Пригожин обратился к Валерии

&quot;Не устал от тебя&quot;: Пригожин обратился к Валерии, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 14:50 Фото: Instagram/prigozhin_iosif
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сегодня, 17 апреля 2024 года, поздравил супругу – эстрадную певицу Валерию – с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Обращение, адресованное любимой, продюсер оставил в Instagram.

"Я просто люблю тебя. Я просто иду за тобой. Люблю тебя и обожаю. С Днем рождения, любимая моя! 21 год вместе, и я не устал от тебя, надеюсь, ты тоже", – написал Иосиф Пригожин.

Сама же Валерия отметила, что "открыла дверь в новый год своей жизни". При этом она призналась, что не знает и не хочет знать, что ее ждет впереди, так как желает "жить здесь и сейчас".

"Я никогда не была больше довольна собой, чем теперь, когда мне исполнилось 56, и это не кокетство, а самая настоящая правда. Я развиваюсь, иду вперед, и есть куда расти и к чему стремиться. Я благодарю мамулю за жизнь, воспитание, профессию. Я люблю и любима, абсолютно счастлива в материнстве, имею прекрасных друзей. Я благодарю судьбу за все, что у меня есть, в том числе за возможность выходить на сцену, встречаться с моим зрителем, делиться тем, что на душе. Спасибо всем вам, мои дорогие! Вы делаете мою жизнь прекрасной", – написала именинница в Instagram.

Под публикацией жены Пригожин вновь признался ей в любви, оставив короткий комментарий: "Люблю и обожаю!"

В свою очередь поклонники певицы тоже поздравили ее с днем рождения и отметили, что их кумир в свои 56 лет выглядит, как девочка:

  • "Идеально! С днем рождения".
  • "Какая красота. Красотка. С днем рождения вас".
  • "Пригожин счастлив, его тоже есть заслуга, что вы выглядите, как девочка".
  • "Шикарная, очень стильная фотосессия! С днем рождения, любимая Валерия!"
  • "А фотосессия – это какой-то ураган! Фоточки все подчеркивают вашу безграничную красоту! Любимая".
  • "С днем рождения, Валерия! Вы прекрасны! Вы образец для многих! Расцветайте и вдохновляйте многих быть лучше!"
  • "С днем рождения, Валерия, выглядите шикарно! Желаю вам семейного счастья, здоровья вам и вашим близким, оставайтесь такой же красивой, жизнерадостной и позитивной. Огромный привет из Казахстана".

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2 апреля 2024 года день рождения отмечал продюсер Иосиф Пригожин, которому исполнилось 55 лет. Одной из первых бизнесмена поздравила его супруга Валерия. Эстрадная певица оставила сентиментальные пожелания на странице в Instagram.

Динара Халдарова
Россия 2024 год
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