56-летняя певица Валерия обратилась к бывшей жене Пригожина
Фото: Instagram/valeriya
Известная советская и российская эстрадная певица Валерия сегодня, 11 февраля 2025 года, поздравила экс-супругу своего мужа Иосифа Пригожина – Лейлу Фаттахову – с днем рождения, сообщает Zakon.kz.
В Instagram-Stories народная артистка России опубликовала фото с именинницей, под которым оставила трогательную запись:
"С днем рождения, моя Леечка!"
Фото: Instagram/valeriya
Ответа от Фаттаховой 56-летней певице долго ждать не пришлось. Репостнув к себе поздравление Валерии, бывшая жена Пригожина написала:
"Спасибо, Лерочка! Люблю".
Иосиф и их с Лейлой совместная дочь Елизавета пока никак не отметились в соцсетях поздравлениями.
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15 января 2025 года Валерия поблагодарила Иосифа Пригожина и его экс-супругу за падчерицу. Пост певицы был приурочен ко дню рождения Елизаветы, которой исполнилось 26 лет.
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