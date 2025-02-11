56-летняя певица Валерия обратилась к бывшей жене Пригожина

Известная советская и российская эстрадная певица Валерия сегодня, 11 февраля 2025 года, поздравила экс-супругу своего мужа Иосифа Пригожина – Лейлу Фаттахову – с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-Stories народная артистка России опубликовала фото с именинницей, под которым оставила трогательную запись:

"С днем рождения, моя Леечка!"

Фото: Instagram/valeriya

Ответа от Фаттаховой 56-летней певице долго ждать не пришлось. Репостнув к себе поздравление Валерии, бывшая жена Пригожина написала:

"Спасибо, Лерочка! Люблю".

Иосиф и их с Лейлой совместная дочь Елизавета пока никак не отметились в соцсетях поздравлениями.

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15 января 2025 года Валерия поблагодарила Иосифа Пригожина и его экс-супругу за падчерицу. Пост певицы был приурочен ко дню рождения Елизаветы, которой исполнилось 26 лет.