О неизлечимо больной Селин Дион выпустят фильм

Документальный фильм о канадской певице Селин Дион и ее борьбе с синдромом мышечной скованности, также известным как синдром жесткого человека, выйдет 25 июня, сообщает Zakon.kz.

Фильм покажет, как музыка сопровождала и вела певицу по жизни, а также продемонстрирует ее стойкость перед лицом трудностей. Информация об этом вышла 17 апреля на странице Дион в Instagram.

По словам самой Дион, с помощью ленты она подводит итоги своей карьеры.

"Я осознала, как сильно я скучала по этому – возможности видеть моих поклонников. Во время своего отсутствия я решила, что хочу задокументировать эту часть моей жизни, попытаться повысить осведомленность об этой малоизвестной болезни, помочь другим людям с таким же диагнозом". Селин Дион

О диагнозе певицы стало известно в коце 2022 года. Из‑за этого турне, намеченное на весну 2023 года, было перенесено на 2024 год, а затем и вовсе отменено.

Синдром жесткого человека – редкое неврологическое заболевание, которым страдает один из миллиона человек. Лекарства от болезни не существует, но недуг можно лечить с помощью инъекций специальных антител, противотревожных препаратов и мышечных релаксантов.

По словам певицы, из‑за спазмов у нее возникали трудности при ходьбе. Еще она не могла полноценно пользоваться голосовыми связками, чтобы петь, как раньше. Сестра певицы поделилась, что та больше не контролирует свои мышцы.

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