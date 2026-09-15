Димаш Кудайберген записал эмоциональное обращение к вернувшейся Селин Дион

Казахстанский певец Димаш Кудайберген записал обращение к канадской исполнительнице Селин Дион, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram артист поделился, что посмотрел концерт Селин Дион в Париже и был очень рад снова увидеть ее на сцене, услышать, как она поет.





"Просто великолепно, как и всегда. Я решил записать это видео, потому что просто хотел поблагодарить ее за все, что она подарила миру музыки. Пусть Бог благословит вас, дорогая Селин. Ваш голос и ваша музыка вдохновили миллионы людей по всему миру, включая меня. Спасибо вам за все. Я очень рад слышать, что вы звучите так же прекрасно, как и всегда, и искренне надеюсь, что вы чувствуете себя так же замечательно, как и выглядите. Еще раз спасибо вам за все – вы поистине живая легенда. Мы глубоко вас уважаем и очень любим. Да благословит вас Бог и дарует вам долгую и счастливую жизнь", – обратился Димаш.

Селин Дион перестала выступать с 2022 года, когда объявила о страшном диагнозе – синдроме жесткого человека. Это редкое неврологическое заболевание, которым страдает один из миллиона человек. Лекарства от болезни не существует, но ее можно лечить с помощью инъекций. Из‑за спазмов у певицы возникали трудности при ходьбе. Еще она не могла полноценно пользоваться голосовыми связками, чтобы петь, как раньше. В 2024 году вышел фильм о борьбе Дион с этим заболеванием. А весной 2026 года появились новости, что она вернется на сцену. Концерт прошел 12 сентября в Париже, арена Plénitude была заполнена до отказа.