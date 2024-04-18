48-летняя Тина Канделаки опубликовала фото без макияжа

17 апреля звезда российского телевидения Тина Кандалеки сделала кадр для подписчиков и уточнила, что на ней ни грамма косметики. Общественный деятель отметила, что довольна своим внешним видом, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации на странице в Telegram-канале звезда поблагодарила маму, детей и свой бренд за то, что они мотивируют ее выглядеть молодой.

"Ну, и муж само собой разумеется не дает расслабиться!" – подчеркнула Канделаки.

Фото: Telegram/tikandelaki

Как чаще всего и бывает, комментаторы разделились на два лагеря. Первые настаивают, что журналистка прекрасна, а другие во всем видят недостатки.

Канделаки на постоянной основе повторяет, что ей генетически не повезло иметь стройную фигуру, поэтому она упорно работает над собой последние 20 лет. Кроме того, она регулярно публикует посты о том, как поддерживает себя в форме.