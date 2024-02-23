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48-летняя Тина Канделаки пожаловалась на генетику

48-летняя Тина Канделаки пожаловалась на генетику Фото: Instagram/tina_kandelaki
Российская телеведущая Тина Канделаки поделилась с подписчиками сокровенным. Продюсер рассказала о многолетнем уходе за фигурой, сообщает Zakon.kz.

В личном блоге общественный деятель призналась, что поправляется от одного взгляда на сладкое.

Канделаки уточнила, что ей генетически не повезло иметь стройную фигуру, поэтому она упорно работает над собой последние 20 лет.

"Вы спрашиваете, почему я так часто занимаюсь спортом? Если вы задаете этот вопрос, значит вам повезло. Моя генетика такая, что от взгляда на сладкое могу поправиться. И одних диет для поддержания формы мне мало. Цена того, что у меня сейчас есть, мое тело – 20 лет упорного труда".Тина Канделаки

Далее заслуженный журналист Чечни добавила, что и у ней случались срывы, откаты.

"Сейчас у меня нет выходных в графике ухода за телом и кожей. И, конечно, слежу за питанием, сном. Это сложно, но все возможно".Тина Канделаки

Стоит отметить, что Канделаки регулярно публикует посты о том, как поддерживает себя в форме.

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