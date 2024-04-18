Дочь Роналду умилила многомиллионную армию фанатов футболиста

Известный португальский футболист Криштиану Роналду 18 апреля 2024 года оставил на своей странице в Instagram трогательное обращение к дочери Белле Эсмеральде, которой сегодня исполнилось два года, сообщает Zakon.kz.

Нападающий и капитан саудовского клуба "Аль-Наср" опубликовал фотографию именинницы, под которой написал:

"Поздравляю, моя любовь! Мы любим тебя".

Публикация уже набрала более 1,8 млн лайков. Дочь Роналду умилила его многомиллионную армию фанатов, которая присоединилась к поздравлениям. Они оставили почти 16,5 тыс. комментариев, большинство из которых смайлики в виде алого сердца:

"Красота".

"Сладкая".

"Самая красивая".

"С днем рождения, принцесса Белла".

"С днем рождения, красавица и ангел".

"Поздравляем маленькую Беллу Эсмеральду".

У Криштиану Роналду пятеро детей. Первый сын – Криштиану-младший родился 17 июня 2010 года от суррогатной матери. В июне 2017 года у футболиста от суррогатной матери появились близнецы (Ева и Матео). В том же году испанская модель Джорджина Родригес, с которой Роналду находится в отношениях с 2016-го, родила ему дочь (Алану Мартину). В октябре 2021 года стало известно, что Джорджина забеременела двойней, и 18 апреля 2022 года она родила дочь (Беллу Эсмеральду). 19 апреля Роналду сообщил, что у него не стало новорожденного сына (Анхеля).

Ранее сообщалось, что итальянский футбольный клуб "Ювентус", за который в течение трех лет выступал Криштиану Роналду, проиграл дело против португальца. По судебному вердикту "туринцы" теперь обязаны выплатить футболисту 9,77 млн евро и проценты.