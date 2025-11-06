Роналду считает себя популярнее Трампа
Фото: X/Cristiano
Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что считает себя более известным человеком, чем Дональд Трамп, сообщает Zakon.kz.
Португальский футболист Криштиану Роналду заявил в интервью Пирсу Моргану, что ему нравится президент США Дональд Трамп, но при этом он считает себя более известным человеком. Роналду сказал, что считает Трампа одним из самых важных людей в мире и хотел бы лично встретиться с ним.
"Устроим дебаты на тему, кто более известен – я или Трамп", – сказал Роналду.
И далее сам же ответил, что он известнее Трампа даже "где-то на самых маленьких островах".
"Я думаю, что в мире нет никого известнее меня", – похвастался футболист.
No filters. No scripts. Just us.— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 3, 2025
Coming soon with my friend @piersmorgan pic.twitter.com/UE1HSi2UOA
При этом Роналду признался, что хотел бы быть не настолько знаменитым, потому что сейчас "это скучно".
"Я никогда не хотел быть знаменитым, никогда. Я хотел быть успешным", – добавил футболист.
