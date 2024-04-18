Абонементы в фитнес-клуб планируют разыграть среди участников экоакции в Астане

Акимат Астаны приглашает всех жителей и гостей столицы на экологический месячник "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка", который масштабно пройдет 20 и 21 апреля, сообщает Zakon.kz.

Все эта неделя проходит под названием "Киелі мекен" и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников.

В рамках масштабной экоакции также проводятся работы по санитарной очистке города, сетей ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов. Также проводятся работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборке прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок и др.

Среди участников экоакции будет проведен конкурс на три абонемента в фитнес-клуб. Принять участие может каждый желающий.

Для этого необходимо будет: подписаться на официальный аккаунт акимата Астаны в Instagram (@akimat__astana), залить оригинальное видео с экоакции в Instagram и отметить его хэштегами #тазаАстана, #экоакцияАстана (должна быть именно публикация, не stories). Победители конкурса будут определены 23 апреля. Снять видео можно будет на любой локации, в том числе во время уборки своего двора.





Также призываем принять участие в экомесячнике представителей предприятий города, ОСИ (КСК), субъектов малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеров и др.