Звезды известного фильма воссоединились в честь его юбилея

18 апреля звезды "Криминального чтива" воссоединились в честь 30-летия фильма, сообщает Zakon.kz.

Актерский состав "Криминального чтива" Квентина Тарантино воссоединился на фестивале классического кино TCM в Лос-Анджелесе. На мероприятие пришли Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман и Харви Кейтель.

Брюс Уиллис не смог посетить показ по состоянию здоровья. Его представляли жена Эмма Хеминг и дочь Таллула Уиллис в кепке с надписью: "Брюс".

Фото: Instagram/buuski

После спецпоказа актеры выступили со сцены. Ума Турман назвала воссоединение на фестивале "очень трогательным и историческим моментом".

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