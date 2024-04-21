Звезды известного фильма воссоединились в честь его юбилея
Фото: X/Deadline Hollywood
18 апреля звезды "Криминального чтива" воссоединились в честь 30-летия фильма, сообщает Zakon.kz.
Актерский состав "Криминального чтива" Квентина Тарантино воссоединился на фестивале классического кино TCM в Лос-Анджелесе. На мероприятие пришли Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман и Харви Кейтель.
Брюс Уиллис не смог посетить показ по состоянию здоровья. Его представляли жена Эмма Хеминг и дочь Таллула Уиллис в кепке с надписью: "Брюс".
Фото: Instagram/buuski
После спецпоказа актеры выступили со сцены. Ума Турман назвала воссоединение на фестивале "очень трогательным и историческим моментом".
25 июня выйдет документальный фильм о канадской певице Селин Дион и ее борьбе с синдромом мышечной скованности, также известным как синдром жесткого человека.
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