Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет воссоединились на премьере нового фильма

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет воссоединились на премьере фильма в Лос-Анджелесе. Кейт и Леонардо были замечены на специальном показе фильма "Ли", сообщает Zakon.kz.

Роли в "Титанике", без сомнения, стали для Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет судьбоносными. И хотя поклонники приписывали им роман, звезды в лице друг друга приобрели хороших друзей.

После разлуки длиной в три года из-за пандемии, Кейт не сдерживала эмоций, когда коллега получил долгожданный "Оскар" за главную роль в фильме "Выживший" в 2016 году.

На этот раз пришла очередь Ди Каприо поддержать подругу, а заодно порадоваться ее успехам. Кейт и Леонардо были замечены на специальном показе фильма "Ли" в одном из знаковых кинотеатров Лос-Анджелеса – Harmony Gold.

Звезды по-прежнему отлично смотрятся вместе, а их трогательные отношения заставляют уверовать, что дружба между мужчиной и женщиной все же существует.

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