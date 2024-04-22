Вышла фанатская версия фильма о человеке-пауке

20 апреля на YouTube-канале Locustgarden вышел фанатский короткометражный фильм "Паук", сообщает Zakon.kz.

Фильм длится девять минут. В хоррор версии во время школьной экскурсии Питера Паркера кусает необычный паук. Он начинает мутировать и превращается в плотоядного монстра.

Главную роль исполнил Чандлер Риггс из "Ходячих мертвецов". К слову, он пробовался на роль человека-паука, но уступил Тому Холланду. Режиссером стал Энди Чен. Вот что он говорил о короткометражке:

"У меня возникла идея снять фанатский фильм ужасов о человеке-пауке вскоре после того, как мой хоррор о Шреке стал популярным. И для меня большая честь сообщить, что у нас есть потрясающий Чандлер Риггс, сыгравший Питера Паркера!" Энди Чен

18 апреля звезды "Криминального чтива" воссоединились в честь 30-летия фильма.