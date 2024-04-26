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Ольга Бузова вышла на связь из больницы

Ольга Бузова вышла на связь из больницы, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 17:34 Фото: Instagram/buzova86
38-летняя российская ведущая Ольга Бузова рассказала армии поклонников, почему находится в больнице, и поделалась подробностями о самочувствии, сообщает Zakon.kz.

В сообщении своего Telegram-канала за 26 апреля 2024 года певица уточнила, что с ней все хорошо.

"Мои хорошие, со мной все в порядке. Просто последний Check Up организма выявил определенные моменты. Поэтому мое нахождение в больнице было плановым", – написала Бузова.

Ольга Бузова вышла на связь из больницы, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 17:34

Фото: Telegram/byzovahouse

Также ведущая заявила о сделанных выводах про отношения.

"В такие моменты, когда ты немного пропадаешь из информационного поля, очень интересно наблюдать за тем, кто действительно беспокоится или хотя бы просто интересуется, что случилось… Выводы делать иногда тоже полезно", – заключила она.

Также актриса отметилась на странице в Instagram, отметив: "Все страшное позади".

Ольга Бузова в больнице, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 17:34

Фото: Instagram/buzova86

Не так давно Бузова находилась в Китае на съемках нового реалити-шоу. Тогда же она поделилась с подписчиками новостью о том, что узнала о настоящем счастье.

Анастасия Московчук
Интересное 2024 год
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