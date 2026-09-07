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Политика

Токаев наградил писателя Валерия Михайлова орденом "Барыс"

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 09:01 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев наградил народного писателя Казахстана Валерия Михайлова орденом "Барыс" І степени, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован в Telegram-канале Акорды сегодня, 7 сентября 2026 года:

"Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении писателя Валерия Михайлова орденом "Барыс" І степени за особый вклад в развитие отечественной литературы".

Примечательно, что именно сегодня заслуженному деятелю РК исполняется 79 лет.

Валерий Михайлов – советский и казахстанский журналист и писатель. Народный писатель Казахстана (2024).

В 1969 году окончил Казахский политехнический институт имени В. И. Ленина по специальности "горный инженер-геофизик".

Журналистскую карьеру начал в 1969 году. До 1979 года работал литературным сотрудником, корреспондентом и заведующим отделом в редакциях газет "Вечерняя Алма-Ата", "Ленинская смена" и "Казахстанская правда".

В 1979-1987 годах возглавлял отдел документальной прозы редакции литературно-художественного журнала "Простор". С 1987 по 1993 год занимался творческой работой.

В 1993-1997 годах был собственным корреспондентом "Казахстанской правды" по Карагандинской области, затем стал первым заместителем главного редактора издания.

В 1997 году Валерий Михайлов возглавил газету "Казахстанская правда" и занимал должность главного редактора до 2003 года.

С 2003 по 2016 год был главным редактором журнала "Простор".

26 августа 2026 года президент Токаев наградил Старшего министра Сингапура Ли Сянь Луна орденом "Достық" I степени.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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