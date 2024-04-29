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Кайрата Нуртаса снова привлекли к административной ответственности

Кайрата Нуртаса снова привлекли к административной ответственности , фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 19:33 Фото: Instagram/kair_n
Казахстанского певца Кайрата Нуртаса привлекли к административной ответственности за непристегнутый ремень безопасности, сообщает Zakon.kz.

В Сети 29 апреля распространилось видео, на котором певец едет за рулем. На кадрах видно, что он не пристегнут. 

В департаменте полиции Алматы Zakon.kz сообщили, что Кайрата Нуртаса наказали. 


"К правонарушителю приняты меры. За управление транспортом, не пристегнув ремень безопасности, он привлечен к административной ответственности (ст. 593 ч. 2 КоАП РК)", – рассказали в полиции.

В конце марта 2023 года сообщалось, что любимец казахстанцев прокатился по центральной площади в Талдыкоргане. Причем нарушение ПДД Кайрат Нуртас на видео снял сам. В полиции тогда отметили, что "в ходе розыскных мероприятий 45-летний водитель автомашины был задержан на территории Алматы и привлечен к административной ответственности по ст. 601("Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками") КоАП РК". Позже сообщалось о другом нарушении. 28 августа 2023 года машина Кайрата Нуртаса грубо нарушила Правила дорожного движения в Кордайском районе Жамбылской области.

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